Польский премьер угрожает расширить запрет на импорт товаров из Украины
Польша готова расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Моравецкого Polsat News
Детали: Так польский премьер отреагировал на недавнее заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Прямая речь Моравецкого: "Я предупреждаю украинскую власть, потому что если она таким образом будет эскалировать конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу".
Детали: Он добавил, что его страна "много сделала для Украины" и поэтому ожидает, что ее интересы "будут понятны".
"Мы свои интересы будем отстаивать со всей решимостью. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам на украинской стороне, но для нас на первом месте стоят интересы нашего фермера", − сказал Моравецкий.
Предыстория:
- Из-за одностороннего эмбарго трех государств ЕС Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.
- Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".