Польский премьер угрожает расширить запрет на импорт товаров из Украины

Польша готова расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Моравецкого Polsat News

Детали: Так польский премьер отреагировал на недавнее заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

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Прямая речь Моравецкого: "Я предупреждаю украинскую власть, потому что если она таким образом будет эскалировать конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу".

Детали: Он добавил, что его страна "много сделала для Украины" и поэтому ожидает, что ее интересы "будут понятны".

"Мы свои интересы будем отстаивать со всей решимостью. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам на украинской стороне, но для нас на первом месте стоят интересы нашего фермера", − сказал Моравецкий.

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