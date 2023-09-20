На кордоні з Румунією знайшли скелет: чоловік ймовірно тікав від війни
На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, виявили тіло людини – ймовірного порушника кордону.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Шибени" Івано-Франківської області.
За зовнішніми ознаками – тіло, скоріше навіть – скелет у теплому одязі – пролежало там тривалий час, зазначають правоохоронці.
Від початку повномасштабної війни – це вже двадцять четвертий зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу.
Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 - біля річки Тиса.
Дослівно ДПСУ: "Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такою подорожі. Подекуди небезпечний маршрут за великі гроші пропонують злочинці, які наживаються на організації незаконного переміщення осіб через кордон…
Тож, вирушаючи у такі незаконні мандрівки, треба зважити, чи варто це робити, тому що надмірна впевненість у власних силах іноді призводить до трагічних наслідків".
Читайте також: Горе-ухилянт добу блукав лісом, а потім подзвонив рятувальникам