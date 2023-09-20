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На границе с Румынией нашли скелет: мужчина вероятно бежал от войны

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 14:19
На границе с Румынией нашли скелет: мужчина вероятно бежал от войны
фото ГПСУ

На территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили тело человека - вероятного нарушителя границы.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения. Его обнаружили в труднодоступных горах напротив участка отдела пограничной службы "Шибены" Ивано-Франковской области.

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По внешним признакам - тело, скорее даже - скелет в теплой одежде - пролежало там длительное время, отмечают правоохранители.

 
фото гпсу

С начала полномасштабной войны - это уже двадцать четвертый зафиксированный случай, когда украинский мужчина призывного возраста погиб на границе Украины со странами Евросоюза.

Предыдущие 23 были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией на Закарпатье, из них 19 - у реки Тиса.

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Дословно ГПСУ: "Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны и, по иронии судьбы, погибали во время такого путешествия. Зачастую опасный маршрут за большие деньги предлагают преступники, которые наживаются на организации незаконного перемещения лиц через границу...

Поэтому, отправляясь в такие незаконные путешествия, надо взвесить, стоит ли это делать, потому что чрезмерная уверенность в собственных силах иногда приводит к трагическим последствиям".

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