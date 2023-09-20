Побиття чоловіка у військкоматі Самбора: його затримали на кордоні перед цим

Чоловіка, якого тиждень утримували і катували у військкоматі Самбора на Львівщині, перед цим затримали на спробі нелегально перетнути кордон із Польщею.

Джерело: радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Наразі потерпілий перебуває на обстеженні в лікарів. Це людина, яка родом з Харківщини, призовного віку. Виявилося, що його затримали на кордоні з Польщею. Він намагався нелегально перетнути кордон. Відповідні служби склали протокол про порушення правил перетинання держкордону.

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… Його спіймали, запропонували піти в ТЦК та стати на облік, бо він є військовозобов’язаним. В самому ТЦК йому радили пройти ВЛК і піти служити. Він відмовився. Те, що на відео, є продовженням розвитку цих подій.

Але це не виправдовує тих працівників ТЦК, які вчинили фізичне насилля".

Деталі: Сапьян наголосила, що за незаконне порушення кордону передбачена адміністративна відповідальність, і чоловік мав лише заплатити штраф.

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Вона також повідомила, що готується оголошення військовим підозр за статтями про незаконне позбавлення волі, катування та перевищення військовою особою повноважень. За її словами, їм може загрожувати 5-10 років позбавлення волі.

На думку Сапьян, підозру оголосять до кінця цього дня. Далі обиратимуть запобіжний захід. Вона припустила, що це буде утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Передісторія: