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Избиение мужчины в военкомате Самбора: его задержали на границе перед этим

Татьяна ЛозовенкоСреда, 20 сентября 2023, 14:30
Избиение мужчины в военкомате Самбора: его задержали на границе перед этим
СКРИН ИЗ ВИДЕО В АНОНИМНЫХ TELEGRAM-КАНАЛАХ

Мужчину, которого неделю удерживали и пытали в военкомате Самбора на Львовщине, перед этим задержали на попытке нелегально пересечь границу с Польшей.

Источник: советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас пострадавший находится на обследовании у врачей. Это человек, который родом из Харьковской области, призывного возраста. Оказалось, что его задержали на границе с Польшей. Он пытался нелегально пересечь границу. Соответствующие службы составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы. 

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... Его поймали, предложили пойти в ТЦК и стать на учет, потому что он является военнообязанным. В самом ТЦК ему советовали пройти ВВК и пойти служить. Он отказался. То, что на видео, является продолжением развития этих событий. 

Но это не оправдывает тех работников ТЦК, которые совершили физическое насилие". 

Детали: Сапьян отметила, что за незаконное нарушение границы предусмотрена административная ответственность, и мужчина должен был только заплатить штраф. 

ВИДЕО ДНЯ

Она также сообщила, что готовится объявление им подозрений по статьям о незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом полномочий. По ее словам, им может грозить 5-10 лет лишения свободы. 

По мнению Сапьян, подозрение объявят до конца этого дня. Далее будут избирать меру пресечения. Она предположила, что это будет содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Предыстория:

  • Днем 19 сентября в соцсетях появился ряд видеозаписей, на которых человек в военной форме бьет мужчину в штатском. Пострадавший заявлял, что он из Харькова, а в помещении ТЦК его незаконно удерживают уже шестые сутки. Он публиковал видео после избиения и просил помощи.
  • Держа пистолет, военный угрожал человеку в штатском, что того "бросят в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, который скрыто снимал этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а потом добавил, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще по меньшей мере двое мужчин в форме, которые не остановили избиение.
  • Через несколько часов после обнародования видео Львовский облвоенкомат и ГБР сообщили, что проводят расследование.
  • Утром 20 сентября ГБР сообщило, что задержало заместителя начальника военкомата в городе Самбор на Львовщине и военного-водителя, которые неделю удерживали в ТЦК мужчину.

Темы: ГБРЛьвовщинаграницаТЦК
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