Избиение мужчины в военкомате Самбора: его задержали на границе перед этим

Мужчину, которого неделю удерживали и пытали в военкомате Самбора на Львовщине, перед этим задержали на попытке нелегально пересечь границу с Польшей.

Источник: советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас пострадавший находится на обследовании у врачей. Это человек, который родом из Харьковской области, призывного возраста. Оказалось, что его задержали на границе с Польшей. Он пытался нелегально пересечь границу. Соответствующие службы составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы.

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... Его поймали, предложили пойти в ТЦК и стать на учет, потому что он является военнообязанным. В самом ТЦК ему советовали пройти ВВК и пойти служить. Он отказался. То, что на видео, является продолжением развития этих событий.

Но это не оправдывает тех работников ТЦК, которые совершили физическое насилие".

Детали: Сапьян отметила, что за незаконное нарушение границы предусмотрена административная ответственность, и мужчина должен был только заплатить штраф.

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Она также сообщила, что готовится объявление им подозрений по статьям о незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом полномочий. По ее словам, им может грозить 5-10 лет лишения свободы.

По мнению Сапьян, подозрение объявят до конца этого дня. Далее будут избирать меру пресечения. Она предположила, что это будет содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

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