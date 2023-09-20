Дрон РФ поцілив в авто шведських журналістів у Запорізькій області: машину знищено вщент

Тележурналісти шведського каналу TV4, що працюють в Україні, зазнали атаки російського ударного безпілотника у Запорізькій області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт TV4

Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не постраждали.

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Атака відбулася у вівторок об 11.30 ранку у Запорізькій області, коли Фредрікссон і Здольсек вийшли зі свого автомобіля.

"Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було", – розповів Фредрікссон.

Внаслідок атаки український продюсер Олександр Павлов отримав легкі поранення, а також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4.

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Під час нападу було повністю знищено автомобіль представників преси та знімальне обладнання.

За повідомленням, співробітники TV4 планували записати сюжет про український контрнаступ. Поїздка в цей район була спланована і організована місцевим управлінням поліції.

Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки. Фредрікссон понад тридцять років висвітлює події з гарячих точок.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав інцидент "абсолютно жахливим".

"Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними, і які перебувають там з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть", – сказав він, допустивши, що Росія домагається меншої присутності ЗМІ на місцях, аби журналісти якомога менше висвітлювали цю війну.

Нагадаємо: 35-річний американський відеожурналіст агенції AFP Ділан Коллінз у липні зазнав поранень внаслідок атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмута.