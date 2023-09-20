Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дрон РФ поцілив в авто шведських журналістів у Запорізькій області: машину знищено вщент

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 15:05
Дрон РФ поцілив в авто шведських журналістів у Запорізькій області: машину знищено вщент
фото з соцмережі Х

Тележурналісти шведського каналу TV4, що працюють в Україні, зазнали атаки російського ударного безпілотника у Запорізькій області. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт TV4 

Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не постраждали.

Реклама:

Атака відбулася у вівторок об 11.30 ранку у Запорізькій області, коли Фредрікссон і Здольсек вийшли зі свого автомобіля.

"Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було", – розповів Фредрікссон.

Внаслідок атаки український продюсер Олександр Павлов отримав легкі поранення, а також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4. 

ВІДЕО ДНЯ

Під час нападу було повністю знищено автомобіль представників преси та знімальне обладнання.

За повідомленням, співробітники TV4 планували записати сюжет про український контрнаступ. Поїздка в цей район була спланована і організована місцевим управлінням поліції.

Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки. Фредрікссон понад тридцять років висвітлює події з гарячих точок.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав інцидент "абсолютно жахливим".

"Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними, і які перебувають там з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть", – сказав він, допустивши, що Росія домагається меншої присутності ЗМІ на місцях, аби журналісти якомога менше висвітлювали цю війну.

Нагадаємо: 35-річний американський відеожурналіст агенції AFP Ділан Коллінз у липні зазнав поранень внаслідок атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмута.

Теми: війнаШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
війна
Удар по Куп’янську: кількість жертв зросла до 8
Як змінилася роль міст після початку повномасштабного вторгнення: історія Житомира
У Мінфіні підрахували, скільки коштів з початку війни українці вклали в ОВДП
Останні новини
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
Усі новини...
Реклама: