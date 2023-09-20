Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дрон РФ попал в авто шведских журналистов в Запорожской области: машина сгорела дотла

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 15:05
Дрон РФ попал в авто шведских журналистов в Запорожской области: машина сгорела дотла
фото из соцсети Х

Тележурналисты шведского канала TV4, работающие в Украине, подверглись атаке российского ударного беспилотника в Запорожской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт TV4

Детали: Сообщается, что в результате атаки репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали.

Реклама:

Атака произошла во вторник в 11.30 утра в Запорожской области, когда Фредрикссон и Здольсек вышли из своего автомобиля.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего авто, к счастью, в машине никого не было", - рассказал Фредрикссон.

В результате атаки украинский продюсер Александр Павлов получил легкие ранения, а также пострадали двое украинских полицейских, которые сопровождали команду TV4.

ВИДЕО ДНЯ

Во время нападения был полностью уничтожен автомобиль представителей прессы и съемочное оборудование.

По сообщению, сотрудники TV4 планировали записать сюжет об украинском контрнаступлении. Поездка в этот район была спланирована и организована местным управлением полиции.

Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности. Фредрикссон более тридцати лет освещает события из горячих точек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент "совершенно ужасным".

"Это подчеркивает, что война постоянно затрагивает людей, которые являются абсолютно гражданскими и которые находятся там по другим причинам. Я предполагаю, что будет очень тщательно расследовано, что за этим стоит", – сказал он, допустив, что Россия добивается меньшего присутствия СМИ на местах, чтобы журналисты как можно меньше освещали эту войну.

Напомним: 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в июле был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов в районе Бахмута.

Темы: войнаШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
война
Удар по Купянску: количество жертв возросло до 8
Как изменилась роль городов после начала полномасштабного вторжения: история Житомира
В Минфине подсчитали, сколько средств с начала войны украинцы вложили в ОВГЗ
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: