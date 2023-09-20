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Дрон РФ попал в авто шведских журналистов в Запорожской области: машина сгорела дотла

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 15:05
Дрон РФ попал в авто шведских журналистов в Запорожской области: машина сгорела дотла
фото из соцсети Х

Тележурналисты шведского канала TV4, работающие в Украине, подверглись атаке российского ударного беспилотника в Запорожской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт TV4

Детали: Сообщается, что в результате атаки репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали.

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Атака произошла во вторник в 11.30 утра в Запорожской области, когда Фредрикссон и Здольсек вышли из своего автомобиля.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего авто, к счастью, в машине никого не было", - рассказал Фредрикссон.

В результате атаки украинский продюсер Александр Павлов получил легкие ранения, а также пострадали двое украинских полицейских, которые сопровождали команду TV4.

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Во время нападения был полностью уничтожен автомобиль представителей прессы и съемочное оборудование.

По сообщению, сотрудники TV4 планировали записать сюжет об украинском контрнаступлении. Поездка в этот район была спланирована и организована местным управлением полиции.

Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности. Фредрикссон более тридцати лет освещает события из горячих точек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент "совершенно ужасным".

"Это подчеркивает, что война постоянно затрагивает людей, которые являются абсолютно гражданскими и которые находятся там по другим причинам. Я предполагаю, что будет очень тщательно расследовано, что за этим стоит", – сказал он, допустив, что Россия добивается меньшего присутствия СМИ на местах, чтобы журналисты как можно меньше освещали эту войну.

Напомним: 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в июле был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов в районе Бахмута.

Темы: войнаШвеция
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