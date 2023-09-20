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У Фінляндії почали будувати авіабазу для винищувачів F-35

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 16:13
У Фінляндії почали будувати авіабазу для винищувачів F-35
Фото: Getty Images

У фінському місті Рованіємі розпочали будувати авіабазу для нових багатоцільових винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.

Джерело: Yle, передає "Європейська правда"

Деталі: Перші винищувачі F-35 будуть доставлені до Рованіємі в 2026 році, планується, що вони будуть експлуатуватися до 2060-х років.

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Підготовчі роботи почалися в червні цього року, а фактичне будівництво – у вересні.

Очікується, що будівництво авіабази в Рованіємі триватиме до 2027 року.

Згідно із розрахунками, будівництво коштуватиме близько 150 мільйонів євро.

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Теми: ФінляндіяНАТОавіа
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