У Фінляндії почали будувати авіабазу для винищувачів F-35
Середа, 20 вересня 2023, 16:13
У фінському місті Рованіємі розпочали будувати авіабазу для нових багатоцільових винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.
Джерело: Yle, передає "Європейська правда"
Деталі: Перші винищувачі F-35 будуть доставлені до Рованіємі в 2026 році, планується, що вони будуть експлуатуватися до 2060-х років.
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Підготовчі роботи почалися в червні цього року, а фактичне будівництво – у вересні.
Очікується, що будівництво авіабази в Рованіємі триватиме до 2027 року.
Згідно із розрахунками, будівництво коштуватиме близько 150 мільйонів євро.
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Що було раніше:
- Перед цим у Данію прибули перші літаки F-35, що замінять передані Україні F-16.
- Крім того, за даними ЗМІ, у Великій Британії базуватимуться дві ескадрильї F-35 A, що здатні нести ядерну зброю.