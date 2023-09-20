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В Финляндии начали строить авиабазу для истребителей F-35

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 16:13
В Финляндии начали строить авиабазу для истребителей F-35
Фото: Getty Images

В финском городе Рованиеми начали строить авиабазу для новых многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Источник: Yle, передает "Европейская правда"

Детали: Первые истребители F-35 будут доставлены в Рованиеми в 2026 году, планируется, что они будут эксплуатироваться до 2060-х годов.

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Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство – в сентябре.

Ожидается, что строительство авиабазы в Рованиеми продлится до 2027 года.

Согласно расчетам, строительство будет стоить около 150 миллионов евро.

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Темы: ФинляндияНАТОавиа
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