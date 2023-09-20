До коштовних овочерізок додалися "золоті" стільці: нова підозра столичній чиновниці

Відстороненій начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ользі Дроздовій повідомили ще одну підозру – в розтраті 1, 3 млн гривень на закупівлі стільців для укриттів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, підозрювана чиновниця, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, закупила стільці для облаштування укриттів за завищеною вартістю.

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При цьому посадовиця проігнорувала той факт, що комерційна пропозиція учасника не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави, зазначають у прокуратурі.

Сума збитків становить близько 1, 3 млн гривень.

Що передувало: Прокуратура повідомила Дроздовій про підозру за фактом розтрати 460 тис. грн бюджетних коштів при закупівлі овочерізок за завищеною вартістю.

ВІДЕО ДНЯ

11 вересня 2023 року суд за клопотанням прокуратури обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив від посади на такий же термін.