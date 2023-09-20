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К дорогим овощерезкам добавились "золотые" стулья: новое подозрение столичной чиновнице

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 16:46
К дорогим овощерезкам добавились золотые стулья: новое подозрение столичной чиновнице
ОЛЬГА ДРОЗДОВА. ФОТО ИЗ INSTAGRAM

Отстраненной начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА Ольге Дроздовой сообщили еще одно подозрение - в растрате 1,3 млн гривен на закупке стульев для укрытий.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, подозреваемая чиновница, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, закупила стулья для обустройства укрытий по завышенной стоимости.

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При этом чиновница проигнорировала тот факт, что коммерческое предложение участника не соответствовало рыночному, а условия договора противоречили интересам государства, отмечают в прокуратуре.

Сумма убытков составляет около 1, 3 млн гривен.

Что предшествовало: Прокуратура сообщила Дроздовой о подозрении по факту растраты 460 тыс. грн бюджетных средств при закупке овощерезок по завышенной стоимости.

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11 сентября 2023 года суд по ходатайству прокуратуры избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил от должности на такой же срок.

Темы: Киевкоррупцияпрокуратура
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