К дорогим овощерезкам добавились "золотые" стулья: новое подозрение столичной чиновнице
Отстраненной начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА Ольге Дроздовой сообщили еще одно подозрение - в растрате 1,3 млн гривен на закупке стульев для укрытий.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Согласно материалам следствия, подозреваемая чиновница, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, закупила стулья для обустройства укрытий по завышенной стоимости.
При этом чиновница проигнорировала тот факт, что коммерческое предложение участника не соответствовало рыночному, а условия договора противоречили интересам государства, отмечают в прокуратуре.
Сумма убытков составляет около 1, 3 млн гривен.
Что предшествовало: Прокуратура сообщила Дроздовой о подозрении по факту растраты 460 тыс. грн бюджетных средств при закупке овощерезок по завышенной стоимости.
11 сентября 2023 года суд по ходатайству прокуратуры избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил от должности на такой же срок.