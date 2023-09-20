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До МЗС Польщі викликали посла України через слова Зеленського в ООН

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 17:23
До МЗС Польщі викликали посла України через слова Зеленського в ООН
Фото: Getty Images

20 вересня до МЗС Польщі викликали посла України Василя Зварича у зв’язку із заявами президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН щодо конфлікту довкола зерна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Польщі

Деталі: Повідомляється, що зі Зваричем зустрівся заступник держсекретаря Павел Яблонський.

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Яблонський висловив рішучий протест польської сторони щодо заяв Зеленського, де він сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

"Заступник глави МЗС зауважив, що ця теза на адресу Польщі неправдива, і, більш того, особливо невиправдана як щодо країни, яка підтримувала Україну з перших днів війни", – йдеться у комюніке. 

Яблонський заявив, що тиск на Польщу через багатосторонні майданчики чи скарги до міжнародних установ "не є належними методами вирішення суперечок", та що це не дасть результату, тому що дії уряду Польщі задля захисту своїх аграріїв відповідають національному, європейському та міжнародному законодавству.  

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Він висловив сподівання, що "і політика української влади, і їхня публічна комунікація відображатиме фактичний характер польсько-українських відносин, і поточних, і в минулому, та братиме до уваги безпрецедентну допомогу, надану Польщею і поляками українцям та державі Україна, як і увесь спектр нашої доброї співпраці".

Передісторія:

  • 19 вересня президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер й допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
  • Польський президент Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, заявивши, що "Україна – мов той, хто тоне, може затягнути на глибину".
  • Через одностороннє ембарго трьох держав ЄС Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.

Теми: ПольщаУкраїназерно
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