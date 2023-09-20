В МИД Польши вызвали посла Украины из-за слов Зеленского в ООН

20 сентября в МИД Польши вызвали посла Украины Василия Зварича в связи с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН относительно конфликта вокруг зерна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Детали: Сообщается, что со Зваричем встретился заместитель госсекретаря Павел Яблонский.

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Яблонский выразил решительный протест польской стороны относительно заявлений Зеленского, где он сказал, что "некоторые в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

"Заместитель главы МИД отметил, что этот тезис в адрес Польши ложный, и, более того, особенно неоправданный как в отношении страны, которая поддерживала Украину с первых дней войны", – говорится в коммюнике.

Яблонский заявил, что давление на Польшу через многосторонние площадки или жалобы в международные учреждения "не являются надлежащими методами разрешения споров", и что это не даст результата, потому что действия правительства Польши для защиты своих аграриев соответствуют национальному, европейскому и международному законодательству.

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Он выразил надежду, что "и политика украинской власти, и их публичная коммуникация будет отражать фактический характер польско-украинских отношений, и текущих, и в прошлом, и будет принимать во внимание беспрецедентную помощь, предоставленную Польшей и поляками украинцам и государству Украина, как и весь спектр нашего доброго сотрудничества".

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