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РФ посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини: 9 бомб від початку дня

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 17:28
РФ посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини: 9 бомб від початку дня
Олександр Прокудін. фото з ТГ

Російська окупаційна армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За словами Прокудіна, лише з початку цього дня заграбники скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб.

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Під обстріли потрапили Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка.

Пряма мова: "Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків".

Теми: Херсонська областьвійна
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