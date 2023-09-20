РФ посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини: 9 бомб від початку дня
Середа, 20 вересня 2023, 17:28
Російська окупаційна армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: За словами Прокудіна, лише з початку цього дня заграбники скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб.
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Під обстріли потрапили Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка.
Пряма мова: "Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків".