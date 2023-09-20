РФ усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины: 9 бомб с начала дня

Российская оккупационная армия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По словам Прокудина, только с начала этого дня захватчики сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб.

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Под обстрелы попали Тягинка, Николаевка и Отрадокаменка.

Прямая речь: "Жители городов и громад, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Обязательно идите в укрытия и не выходите без необходимости из домов".