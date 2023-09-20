Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Південноукраїнській АЕС заявили, що вже звільнили спікера з орбіти Медведчука

Станіслав ПогоріловСереда, 20 вересня 2023, 18:08
На Південноукраїнській АЕС заявили, що вже звільнили спікера з орбіти Медведчука
МАЛЕНЧЕНКО, ФОТО З ПРЕССЛУЖБИ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ЕНЕРГОКОМПЛЕКСУ

Колишнього координатора проросійського руху "Український вибір", заснованого Віктором Медведчуком,  Ярослава Маленченко звільнили з посади спікера Південноукраїнської АЕС.

Джерело: пресслужба Південноукраїнської АЕС

Дослівно: "Відповідаючи на численні інформаційні запити щодо призначення Я.Маленченка начальником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС, повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року такі трудові відносини у ВП ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Я.Маленченка мав місце, проте, враховуючи, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Я. Маленченка на звільнення за власним бажанням".

Реклама:

Що було раніше:

  • 19 вересня повідомлялось, що спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор проросійського руху "Український вибір" Ярослав Маленченко.
  • Судячи з публікацій у ЗМІ, у 2013 році Маленченко став координатором та офіційним представником руху "Український вибір" у Миколаївській області. Це проросійська організація, яку в 2012 році заснував кум Путіна Віктор Медведчук. Керівникам цієї ГО пізніше оголосили підозри за участь в організації "референдуму" в Криму.

Теми: АЕСМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
АЕС
Спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор руху Медведчука
Туреччина оголосила про намір будувати АЕС з Китаєм, відмовивши Росії
Міноборони Британії назвало важливим етапом відхід України від російського ядерного палива
Останні новини
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
15:32
Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 
15:12
фотоПонад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану
15:04
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
Усі новини...
Реклама: