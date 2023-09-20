На Південноукраїнській АЕС заявили, що вже звільнили спікера з орбіти Медведчука
Середа, 20 вересня 2023, 18:08
Колишнього координатора проросійського руху "Український вибір", заснованого Віктором Медведчуком, Ярослава Маленченко звільнили з посади спікера Південноукраїнської АЕС.
Джерело: пресслужба Південноукраїнської АЕС
Дослівно: "Відповідаючи на численні інформаційні запити щодо призначення Я.Маленченка начальником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС, повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року такі трудові відносини у ВП ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Я.Маленченка мав місце, проте, враховуючи, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Я. Маленченка на звільнення за власним бажанням".
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Що було раніше:
- 19 вересня повідомлялось, що спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор проросійського руху "Український вибір" Ярослав Маленченко.
- Судячи з публікацій у ЗМІ, у 2013 році Маленченко став координатором та офіційним представником руху "Український вибір" у Миколаївській області. Це проросійська організація, яку в 2012 році заснував кум Путіна Віктор Медведчук. Керівникам цієї ГО пізніше оголосили підозри за участь в організації "референдуму" в Криму.