На Південноукраїнській АЕС заявили, що вже звільнили спікера з орбіти Медведчука

Колишнього координатора проросійського руху "Український вибір", заснованого Віктором Медведчуком, Ярослава Маленченко звільнили з посади спікера Південноукраїнської АЕС.

Джерело: пресслужба Південноукраїнської АЕС

Дослівно: "Відповідаючи на численні інформаційні запити щодо призначення Я.Маленченка начальником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС, повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року такі трудові відносини у ВП ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Я.Маленченка мав місце, проте, враховуючи, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Я. Маленченка на звільнення за власним бажанням".

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