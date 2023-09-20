На Южноукраинской АЭС заявили, что уже уволили спикера из орбиты Медведчука
Среда, 20 сентября 2023, 18:08
Бывшего координатора пророссийского движения "Украинский выбор", основанного Виктором Медведчуком, Ярослава Маленченко уволили с должности спикера Южноукраинской АЭС.
Источник: пресс-служба Южноукраинской АЭС
Дословно: "Отвечая на многочисленные информационные запросы о назначении Я.Маленченко начальником управления информации и общественных связей Южноукраинской АЭС, сообщаем, что по состоянию на 20 сентября 2023 года такие трудовые отношения в ОП ПАЭС отсутствуют. Факт трудоустройства Я.Маленченко имел место, однако, учитывая, что трудовые отношения были с испытательным сроком, они были расторгнуты на основании заявления Я. Маленченко на увольнение по собственному желанию".
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Что предшествовало:
- 19 сентября сообщалось, что спикером Южноукраинской АЭС стал экс-координатор пророссийского движения "Украинский выбор" Ярослав Маленченко.
- Судя по публикациям в СМИ, в 2013 году Маленченко стал координатором и официальным представителем движения "Украинский выбор" в Николаевской области. Это пророссийская организация, которую в 2012 году основал кум Путина Виктор Медведчук. Руководителям этой ОО позже объявили подозрения за участие в организации "референдума" в Крыму.