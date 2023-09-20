На Южноукраинской АЭС заявили, что уже уволили спикера из орбиты Медведчука

Бывшего координатора пророссийского движения "Украинский выбор", основанного Виктором Медведчуком, Ярослава Маленченко уволили с должности спикера Южноукраинской АЭС.

Источник: пресс-служба Южноукраинской АЭС

Дословно: "Отвечая на многочисленные информационные запросы о назначении Я.Маленченко начальником управления информации и общественных связей Южноукраинской АЭС, сообщаем, что по состоянию на 20 сентября 2023 года такие трудовые отношения в ОП ПАЭС отсутствуют. Факт трудоустройства Я.Маленченко имел место, однако, учитывая, что трудовые отношения были с испытательным сроком, они были расторгнуты на основании заявления Я. Маленченко на увольнение по собственному желанию".

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