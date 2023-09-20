Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Южноукраинской АЭС заявили, что уже уволили спикера из орбиты Медведчука

Станислав ПогориловСреда, 20 сентября 2023, 18:08
На Южноукраинской АЭС заявили, что уже уволили спикера из орбиты Медведчука
МАЛЕНЧЕНКО, ФОТО ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЮЖНОУКРАИНСКОГО ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

Бывшего координатора пророссийского движения "Украинский выбор", основанного Виктором Медведчуком, Ярослава Маленченко уволили с должности спикера Южноукраинской АЭС.

Источник: пресс-служба Южноукраинской АЭС

Дословно: "Отвечая на многочисленные информационные запросы о назначении Я.Маленченко начальником управления информации и общественных связей Южноукраинской АЭС, сообщаем, что по состоянию на 20 сентября 2023 года такие трудовые отношения в ОП ПАЭС отсутствуют. Факт трудоустройства Я.Маленченко имел место, однако, учитывая, что трудовые отношения были с испытательным сроком, они были расторгнуты на основании заявления Я. Маленченко на увольнение по собственному желанию".

Реклама:

Что предшествовало:

  • 19 сентября сообщалось, что спикером Южноукраинской АЭС стал экс-координатор пророссийского движения "Украинский выбор" Ярослав Маленченко.
  • Судя по публикациям в СМИ, в 2013 году Маленченко стал координатором и официальным представителем движения "Украинский выбор" в Николаевской области. Это пророссийская организация, которую в 2012 году основал кум Путина Виктор Медведчук. Руководителям этой ОО позже объявили подозрения за участие в организации "референдума" в Крыму.

Темы: АЭСМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
АЭС
Спикером Южноукраинской АЭС стал экс-координатор движения Медведчука"
Турция объявила о намерении строить АЭС с Китаем, отказав России
Минобороны Британии назвало важным этапом отход Украины от российского ядерного топлива
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: