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Словаччина вважає прийнятним план України щодо експорту зерна

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 19:10
Словаччина вважає прийнятним план України щодо експорту зерна
фото getty images

Словаччина вже вивчає запропонований Україною план щодо експорту сільськогосподарської продукції і вважає його потенційно прийнятним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на онлайн-зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з його словацьким колегою Йозефом Бірешем

Деталі: Міністри обговорили питання співробітництва в аграрній галузі, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план щодо експорту.

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Біреш наголосив на важливості двостороннього порозуміння в питанні експорту сільськогосподарської продукції.

За його словами, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Міністри домовилися якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Український прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Київ пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс: Україна впровадить заходи контролю та верифікації за експортом чотирьох груп товарів.

Також Україна офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

Теми: Словаччиназерно
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