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Словакия считает приемлемым план Украины по экспорту зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 19:10
Словакия считает приемлемым план Украины по экспорту зерна
фото getty images

Словакия уже изучает предложенный Украиной план по экспорту сельскохозяйственной продукции и считает его потенциального приемлемым.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на онлайн-встречу министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с его словацким коллегой Йозефом Бирешем

Министры обсудили вопросы сотрудничества в аграрной отрасли, в частности, предложенный Украиной Еврокомиссии план по экспорту.

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Биреш отметил важность двустороннего взаимопонимания в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Словакия уже изучает украинский план действий, и считает его таким, что может быть принятым.

Министры договорились как можно быстрее доработать план, а также координировать ситуацию.

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Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Киев предлагает ЕС и странам-соседям компромисс: Украина введет меры контроля и верификации за экспортом четырех групп товаров.

Также Украина официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

Темы: Словакиязерно
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