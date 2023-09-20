ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, обороняються на Мар’їнському – Генштаб

Минулої доби Сили оборони продовжували наступ на Мелітопольському та Бахмутскому напрямку, в районі Мар’їнки на Донеччині захисники відбили 10 атак окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога".

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Деталі: Повідомляється, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Леонівка, Вильчики Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Біловоди, Таратутине, Грабовське Сумської області та Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Невського, Білогорівки Луганської області та Новосадового, Торського, Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Дачне, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Саблуківка, Республіканець, Миколаївка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетномий комплекс "Стріла-10" та 4 артилерійських засоби противника.