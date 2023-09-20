ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, обороняются на Марьинском - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны продолжали наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении, в районе Марьинки в Донецкой области защитники отбили 10 атак оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага".

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Детали: Сообщается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Леонивка, Вильчики Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Беловоды, Таратутино, Грабовское Сумской области и Ивашки, Уды, Плетеневка, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

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На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары возле Невского, Белогоровки Луганской области и Новосадового, Торского, Спирного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Клещеевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Дачное, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Под артиллерийскими и минометными обстрелами оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Саблуковка, Республиканец, Николаевка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и 4 артиллерийских средства противника.