Представник Росії в ООН спробував зірвати виступ Зеленського

Постійний представник Росії при ООН Василій Небєнзя обурився тим, що президент України Володимир Зеленський виступатиме на початку засідання Ради безпеки, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама його потролив у відповідь.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Небєнзя обурився тим, що Зеленський – президент України, яка цього року не входить до складу непостійних членів Ради безпеки – виступатиме другим після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, пояснив, що порядок виступів був давно погоджений і не викликав заперечень учасників перед засіданням.

"Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН", – сказав Рама.

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Небензя у відповідь сказав: "Якщо сьогодні ви вдарите молотком (йдеться про молоток, яким держава, що головує, формально починає засідання. – Ред.), тим самим реалізуючи своє рішення, албанське президентство буде заплямоване".

На це Рама відповів: "Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме".

Напередодні президент України виступив перед Генеральною асамблеєю ООН та закликав до ядерного роззброєння Росії.

Також Зеленський закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".