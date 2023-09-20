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Представник Росії в ООН спробував зірвати виступ Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 20:24

Постійний представник Росії при ООН Василій Небєнзя обурився тим, що президент України Володимир Зеленський виступатиме на початку засідання Ради безпеки, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама його потролив у відповідь.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Небєнзя обурився тим, що Зеленський – президент України, яка цього року не входить до складу непостійних членів Ради безпеки – виступатиме другим після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, пояснив, що порядок виступів був давно погоджений і не викликав заперечень учасників перед засіданням.

"Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН", – сказав Рама.

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Небензя у відповідь сказав: "Якщо сьогодні ви вдарите молотком (йдеться про молоток, яким держава, що головує, формально починає засідання. – Ред.), тим самим реалізуючи своє рішення, албанське президентство буде заплямоване".

На це Рама відповів: "Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме".

Напередодні президент України виступив перед Генеральною асамблеєю ООН та закликав до ядерного роззброєння Росії.

Також Зеленський закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Теми: ООНРосіяЗеленський
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