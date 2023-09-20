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Представитель России в ООН попытался сорвать выступление Зеленского

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 20:24

Постоянного представителя России при ООН Василия Небензю возмутило то, что президент Украины Владимир Зеленский будет выступать в начале заседания Совета безопасности, Премьер-министр Албании Эди Рама его потролил в ответ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Небензя возмутился тем, что Зеленский – президент Украины, которая в этом году не входит в состав непостоянных членов Совета безопасности – будет выступать вторым после генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

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Премьер-министр Албании Эди Рама, который председательствует в Совбезе, пояснил, что порядок выступлений был давно согласован и не вызвал возражений участников перед заседанием.

"Албанское председательство хочет заверить российских коллег, что это не спецоперация, а продолжение длительной и устоявшейся практики, которая полностью соответствует положениям ООН", – сказал Рама.

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Небензя в ответ сказал: "Если сегодня вы ударите молотком (речь идет о молотке, которым председательствующее государство формально начинает заседание. – Ред.), тем самым реализуя свое решение, албанское президентство будет запятнано".

На это Рама ответил: "Остановите войну, и Зеленский не будет выступать".

Накануне президент Украины выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и призвал к ядерному разоружению России.

Также Зеленский призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Темы: ООНРосcияЗеленский
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