Російський "Тюльпан" вбив 4-х мешканців Торецька на Донеччині

Російські загарбники обстріляли 20 вересня з мінометної системи 2С4 "Тюльпан" місто Торецьк та його околиці на Донеччині, в результаті чого загинули 4 мирних мешканця.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "20 вересня 2023 року росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по м. Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що у Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку.

Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син отримали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного.

Також атака російських загарбників зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.