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Російський "Тюльпан" вбив 4-х мешканців Торецька на Донеччині

Станіслав ПогоріловСереда, 20 вересня 2023, 20:34
Російський Тюльпан вбив 4-х мешканців Торецька на Донеччині
Фото: пресслужба Донецької облпрокуратури

Російські загарбники обстріляли 20 вересня з мінометної системи 2С4 "Тюльпан" місто Торецьк та його околиці на Донеччині, в результаті чого загинули 4 мирних мешканця.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "20 вересня 2023 року росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по м. Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне". 

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Деталі: Повідомляється, що у Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку.

 

Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син отримали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного.   

 

Також атака російських загарбників зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.

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Теми: Донецька областьжертвивійна
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