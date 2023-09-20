Российский "Тюльпан" убил 4-х жителей Торецка на Донетчине
Российские захватчики обстреляли 20 сентября из минометной системы 2С4 "Тюльпан" город Торецк и его окрестности в Донецкой области, в результате чего погибли 4 мирных жителя.
Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры
Дословно: "20 сентября 2023 года россияне ударили 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан" по г. Торецку и его окрестностям. От попадания средства поражения пострадал сам город и пгт Северное".
Детали: Сообщается, что в Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. Во время обстрела они находились в частном жилом доме.
Еще два человека - 84-летняя мать и ее 60-летний сын получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного.
Также атака российских захватчиков разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки.