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Российский "Тюльпан" убил 4-х жителей Торецка на Донетчине

Станислав ПогориловСреда, 20 сентября 2023, 20:34
Российский Тюльпан убил 4-х жителей Торецка на Донетчине
Фото: пресс-служба Донецкой облпрокуратуры

Российские захватчики обстреляли 20 сентября из минометной системы 2С4 "Тюльпан" город Торецк и его окрестности в Донецкой области, в результате чего погибли 4 мирных жителя.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "20 сентября 2023 года россияне ударили 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан" по г. Торецку и его окрестностям. От попадания средства поражения пострадал сам город и пгт Северное". 

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Детали: Сообщается, что в Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. Во время обстрела они находились в частном жилом доме.

 

Еще два человека - 84-летняя мать и ее 60-летний сын получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного.   

 

Также атака российских захватчиков разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки.

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Темы: Донецкая областьжертвывойна
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