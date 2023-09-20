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ДБР повідомило про підозру у катуванні працівникам Самбірського військкомату

Тетяна ОлійникСереда, 20 вересня 2023, 21:09
ДБР повідомило про підозру у катуванні працівникам Самбірського військкомату
СКРІН З ВІДЕО В АНОНІМНИХ TELEGRAM-КАНАЛАХ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовцю-водію цього відділу. 

Джерело: ДБР

Деталі: Військовим загрожує до 10 років позбавлення волі.

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За даними слідства, вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків з Харкова та Кривого Рогу. Вони намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі.

Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

Дослівно: "У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

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19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову".

Деталі: Обом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Передісторія

  • Вдень 19 вересня в соцмережах пиширили низку відеозаписів, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. Постраждалий заявляв, що він з Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконну утримують вже шосту добу. Він публікував відео після побиття і просив допомоги.
  • Тримаючи пістолет, військовий погрожував людині в цивільному, що того "кинуть у багажник і закопають". Йому та ще одному чоловіку, який приховано знімав цей інцидент на камеру, він сказав "підніматись", а потім додав, що їх не буде шукати навіть поліція. У приміщенні також знаходились ще щонайменше двоє чоловіків у формі, які не зупинили побиття. 
  • ДБР затримало заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія.

Теми: ДБРЛьвівщинаТЦК
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