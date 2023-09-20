ДБР сообщило о подозрении в пытках работникам Самборского военкомата

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пытках заместителю начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащему-водителю этого отдела.

Источник: ГБР

Детали: ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащему-водителю этого отдела. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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По данным, они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин из Харькова и Кривого Рога. Они пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу.

Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

Дословно: "В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7".

ВИДЕО ДНЯ

19 сентября 2023 года под "наблюдением" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову".

Детали: Обоим военнослужащим сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Подано ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей без возможности внесения залога.

Предыстория: