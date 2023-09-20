Військова допомога Україні без ATACMS: ЗМІ дізнались, що увійде у новий пакет США

Новий пакет американської військової допомоги Україні вартістю $325 мільйонів, як очікується, не міститиме далекобійних ракет ATACMS, натомість у нього увійде другий транш 155-мм касетних боєприпасів й додаткові озброєння для української протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Avenger.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця, передає "Європейська правда"

Деталі: Також у пакеті передбачені протитанкові засоби TOW і AT4, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS і протитанкові комплекси Javelin. Водночас він ще допрацьовується і може змінитися.

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