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Військова допомога Україні без ATACMS: ЗМІ дізнались, що увійде у новий пакет США

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 21:13
Військова допомога Україні без ATACMS: ЗМІ дізнались, що увійде у новий пакет США
Ілюстративне фото Getty Images

Новий пакет американської військової допомоги Україні вартістю $325 мільйонів, як очікується, не міститиме далекобійних ракет ATACMS, натомість у нього увійде другий транш 155-мм касетних боєприпасів й додаткові озброєння для української протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Avenger.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця, передає "Європейська правда"

Деталі: Також у пакеті передбачені протитанкові засоби TOW і AT4, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS і протитанкові комплекси Javelin. Водночас він ще допрацьовується і може змінитися.

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Передісторія:

  • Відомо, що українська сторона останні місяці активно просить США надати далекобійні ракетні системи ATACMS для ураження цілей у російському тилу. У вересні Financial Times повідомляло, що США наближаються до ухвалення рішення про передання Україні ATACMS.
  • Новий пакет допомоги, як очікується, оголосить президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі в четвер, 21 вересня.
  • Візит Зеленського до США відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
  • Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

Теми: СШАУкраїнаATACMSзброя
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