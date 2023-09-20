Военная помощь Украине без ATACMS: СМИ узнали, что войдет в новый пакет США

Новый пакет американской военной помощи Украине стоимостью $325 миллионов, как ожидается, не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS, зато в него войдет второй транш 155-мм кассетных боеприпасов и дополнительные вооружения для украинской противовоздушной обороны, в частности ЗРК Avenger.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает "Европейская правда"

Детали: Также в пакете предусмотрены противотанковые средства TOW и AT4, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. В то же время он еще дорабатывается и может измениться.

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