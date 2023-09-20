Военная помощь Украине без ATACMS: СМИ узнали, что войдет в новый пакет США
Среда, 20 сентября 2023, 21:13
Новый пакет американской военной помощи Украине стоимостью $325 миллионов, как ожидается, не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS, зато в него войдет второй транш 155-мм кассетных боеприпасов и дополнительные вооружения для украинской противовоздушной обороны, в частности ЗРК Avenger.
Источник: Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает "Европейская правда"
Детали: Также в пакете предусмотрены противотанковые средства TOW и AT4, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. В то же время он еще дорабатывается и может измениться.
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Предистория:
- Известно, что украинская сторона последние месяцы активно просит США предоставить дальнобойные ракетные системы ATACMS для поражения целей в российском тылу. В сентябре Financial Times сообщало, что США приближаются к принятию решения о передаче Украине ATACMS.
- Новый пакет помощи, как ожидается, объявит президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в четверг, 21 сентября.
- Визит Зеленского в США происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.
- Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах