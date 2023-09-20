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Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 130 окупантів – Тарнавський

Тетяна ОлійникСереда, 20 вересня 2023, 22:22
Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 130 окупантів – Тарнавський
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили  на Таврійському напрямку 130 військових РФ, поранили 194, ще одного окупанта взяли в полон.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram
 
Пряма мова: "Загалом, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання".
 
Деталі: Тарнавський також повідомляє про знищення 48 одиниць російської військової техніки. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Також ліквідували 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт.

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Теми: Збройні силивійна
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