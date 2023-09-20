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Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 130 окупантов – Тарнавский

Татьяна ОлейникСреда, 20 сентября 2023, 22:22
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 130 окупантов – Тарнавский
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении 130 военных РФ, ранили 194, еще одного оккупанта взяли в плен.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "В целом, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 830 обстрелов, нанес 1 ракетный и 23 авиаудара. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1232 огневых задач".

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Детали: Тарнавский также сообщает об уничтожении 48 единиц российской военной техники. В частности, 3 танка, 8 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники.

Также ликвидирован 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект.

Темы: Вооруженные силывойна
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