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В Росії піднялись в повітря 8 бортів Ту-95МС – повітряні сили

Тетяна Олійник, Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 00:56
В Росії піднялись в повітря 8 бортів Ту-95МС – повітряні сили
Скриншот alerts.in.ua

Увечері 20 вересня Повітряні сили України повідомили про виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Окупанти можуть випустити ракети. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги."

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Деталі: Крім того, повітряні сили скасували загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Теми: повітряна тривогавійна
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