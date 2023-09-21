В Росії піднялись в повітря 8 бортів Ту-95МС – повітряні сили
Четвер, 21 вересня 2023, 00:56
Увечері 20 вересня Повітряні сили України повідомили про виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Окупанти можуть випустити ракети.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги."
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Деталі: Крім того, повітряні сили скасували загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях.