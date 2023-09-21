Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії піднялись в повітря 8 бортів Ту-95МС – повітряні сили

Тетяна Олійник, Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 00:56
В Росії піднялись в повітря 8 бортів Ту-95МС – повітряні сили
Скриншот alerts.in.ua

Увечері 20 вересня Повітряні сили України повідомили про виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Окупанти можуть випустити ракети. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги."

Реклама:

Деталі: Крім того, повітряні сили скасували загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Теми: повітряна тривогавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
повітряна тривога
У Києві та низці областей повторна тривога: летять ракети
Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА 
У Києві та ще 5 областях лунали вибухи
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призив в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: