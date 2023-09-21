В России поднялись в воздух 8 бортов Ту-95МС – воздушные силы
Четверг, 21 сентября 2023, 00:56
Вечером 20 сентября Воздушные силы Украины сообщили о вылете 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Оккупанты могут выпустить ракеты.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги."
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Детали: Кроме того, воздушные силы отменили угрозу применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях.