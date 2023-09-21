Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся із Шольцом

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 01:16
Зеленський зустрівся із Шольцом
Зеленський і Шольц на зустрічі 21 вересня. ОП

Президент Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Обговорили ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Окремо приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині.

Реклама:

Дякую за вагому довготривалу підтримку, зокрема військову допомогу та посилення нашої протиповітряної оборони.

Подальше її зміцнення особливо важливе для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та забезпечення функціонування "зернового коридору".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийШольц
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Зеленський
Президент Бразилії зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку
Україна налаштована на поглиблення співпраці з країнами Латинської Америки – Зеленський
Представник Росії в ООН спробував зірвати виступ Зеленського
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: