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Зеленський зустрівся із Шольцом

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 01:16
Зеленський зустрівся із Шольцом
Зеленський і Шольц на зустрічі 21 вересня. ОП

Президент Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Обговорили ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Окремо приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині.

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Дякую за вагому довготривалу підтримку, зокрема військову допомогу та посилення нашої протиповітряної оборони.

Подальше її зміцнення особливо важливе для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та забезпечення функціонування "зернового коридору".

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Теми: ЗеленськийШольц
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