Зеленський зустрівся із Шольцом

Зеленський і Шольц на зустрічі 21 вересня. ОП

Президент Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Обговорили ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Окремо приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині.

Реклама:

Дякую за вагому довготривалу підтримку, зокрема військову допомогу та посилення нашої протиповітряної оборони.

Подальше її зміцнення особливо важливе для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та забезпечення функціонування "зернового коридору".