Зеленський зустрівся із Шольцом
Четвер, 21 вересня 2023, 01:16
Президент Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Обговорили ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Окремо приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині.
Реклама:
Дякую за вагому довготривалу підтримку, зокрема військову допомогу та посилення нашої протиповітряної оборони.
Подальше її зміцнення особливо важливе для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та забезпечення функціонування "зернового коридору".
ВІДЕО ДНЯ