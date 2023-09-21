Зеленский встретился с Шольцом
Четверг, 21 сентября 2023, 01:16
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Обсудили ситуацию на линии фронта и первоочередные потребности сил обороны Украины. Отдельно уделили внимание подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Германии.
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Спасибо за весомую долговременную поддержку, в частности военную помощь и усиление нашей противовоздушной обороны.
Дальнейшее ее укрепление особенно важно для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и обеспечения функционирования "зернового коридора".
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