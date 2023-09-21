Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим: лунають вибухи

Міноборони Росії і російські пабліки повідомляють про вибухи в окупованому Криму, загарбники стверджують нібито збили 19 безпілотників над півостровом.

Джерело: Міноборони РФ, російські телеграм-канали Baza, Mash, "Крымский ветер" та інші

Деталі: Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим: "Засоби ППО ЗС РФ знищили 19 безпілотників над півостровом".

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Вибухи біля Новофедорівки почали лунати опівночі. Окупанти стверджують про "роботу ППО".

Також вибухи чули в інших населених пунктах, зокрема в місті Саки, Євпаторії, Джанкої і Балаклаві.

Зі слів місцевих, це наймасовіша атака українських дронів за весь час.

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Представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери поки що ніяк це не коментували.

Також в Міноборони РФ заявляють, що засоби ППО знищили по одному БПЛА над Курською, Бєлгородською та Орловською областями.