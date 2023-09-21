Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Крым: раздаются взрывы
Минобороны России и российские паблики сообщают о взрывах в оккупированном Крыму, захватчики утверждают якобы сбили 19 беспилотников над полуостровом.
Источник: Минобороны РФ, российские телеграм-каналы Baza, Mash, "Крымский ветер" и другие
Детали: Минобороны РФ сообщило о массовой атаке на Крым: "Средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом".
Взрывы возле Новофедоровки начали раздаваться в полночь. Оккупанты утверждают о "работе ПВО".
Также взрывы слышали в других населенных пунктах, в частности в городе Саки, Евпатории, Джанкое и Балаклаве.
По словам местных, это самая массовая атака украинских дронов за все время.
Представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры пока никак это не комментировали.
Также в Минобороны РФ заявляют, что средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.