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Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Крым: раздаются взрывы

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 02:30
Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Крым: раздаются взрывы
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Минобороны России и российские паблики сообщают о взрывах в оккупированном Крыму, захватчики утверждают якобы сбили 19 беспилотников над полуостровом.

Источник: Минобороны РФ, российские телеграм-каналы BazaMash, "Крымский ветер" и другие

Детали: Минобороны РФ сообщило о массовой атаке на Крым: "Средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом".

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Взрывы возле Новофедоровки начали раздаваться в полночь. Оккупанты утверждают о "работе ПВО".

Также взрывы слышали в других населенных пунктах, в частности в городе Саки, Евпатории, Джанкое и Балаклаве.

 

По словам местных, это самая массовая атака украинских дронов за все время.

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Представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры пока никак это не комментировали.

Также в Минобороны РФ заявляют, что средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.

Темы: Крымбеспилотники
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