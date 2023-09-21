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Темпи боїв біля Роботиного знизились, ЗСУ проводять операції на островах у дельті Дніпра - ISW

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 05:39
Темпи боїв біля Роботиного знизились, ЗСУ проводять операції на островах у дельті Дніпра - ISW
ілюстративне фото Генштаб

Інститут вивчення війни, спираючись на дані з відкритих джерел, повідомляє, що темпи боїв біля Роботиного і Вербового знизились. Також ЗСУ проводять висадки десанту на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Джерело: звіт ISW 

Дослівно: "Українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 20 вересня, але не досягли жодних заявлених або підтверджених успіхів.

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Російські джерела стверджують, що українські сили провели невдалі атаки в районі Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також у напрямку Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова) і Копані (12 км на південний захід від Оріхова).

Північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, стверджували, що інтенсивність боїв знизилася до ранку 20 вересня поблизу Роботиного та Вербового.

Російські джерела стверджували, що українські сили просувалися низинами, оскільки російські війська контролювали висоти в цій місцевості".

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Деталі: Українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом та на заході Запорізької області 20 вересня.

Зокрема, ЗСУ завдали значних втрат російській живій силі і техніці на Мелітопольському напрямку.

Український Генштаб також повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку і консолідуються на нових захищених рубежах.

Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове 20 вересня, але не досягли просування.

Російська добровольча розвідувально-штурмова бригада "Іспаньола", що діє на Бахмутському напрямку - повідомила, що українські сили завдали удару по штабу бригади поблизу Світлодарська (20 км на південний схід від Бахмута).

Окупанти заявили, що в результаті удару було зруйновано штаб, втрачено кілька одиниць техніки та є жертви.

Міністерство оборони Росії заявило, що окупанти відбили українську атаку в напрямку Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) і зупинили групу ЗСУ поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Також повідомляється, що російські та українські війська продовжують діяти на островах у дельті Дніпра в Херсонській області. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська знищили чотири диверсійно-розвідувальні групи українського спецназу поблизу селища Козацьке (на північний захід від Нової Каховки) та островів "Альошкінський" і "Переяславський", ймовірно, маючи на увазі острови у дельті річки Дніпро.

Теми: Збройні силивійна
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