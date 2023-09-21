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Темпы боев возле Роботино снизились, ВСУ проводят операции на островах в дельте Днепра - ISW

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 05:39
Темпы боев возле Роботино снизились, ВСУ проводят операции на островах в дельте Днепра - ISW
иллюстративное фото Генштаб

Институт изучения войны, опираясь на данные из открытых источников, сообщает, что темпы боев возле Роботино и Вербового снизились. Также ВСУ проводят высадки десанта на левый берег Днепра в Херсонской области.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 20 сентября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

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Российские источники утверждают, что украинские силы провели неудачные атаки в районе Роботино (12 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также в направлении Новопрокоповки (16 км к югу от Орехова) и Копани (12 км к юго-западу от Орехова).

Североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", которые действуют на западе Запорожской области, утверждали, что интенсивность боев снизилась к утру 20 сентября вблизи Роботино и Вербового.

Российские источники утверждали, что украинские силы продвигались по низинам, поскольку российские войска контролировали высоты в этой местности".

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Детали: Украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и на западе Запорожской области 20 сентября.

В частности, ВСУ нанесли значительные потери российской живой силе и технике на Мелитопольском направлении.

Украинский Генштаб также сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и консолидируются на новых защищенных рубежах.

Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово 20 сентября, но не достигли продвижения.

Российская добровольческая разведывательно-штурмовая бригада "Испаньола", действующая на Бахмутском направлении - сообщила, что украинские силы нанесли удар по штабу бригады вблизи Светлодарска (20 км к юго-востоку от Бахмута).

Оккупанты заявили, что в результате удара был разрушен штаб, потеряно несколько единиц техники и есть жертвы.

Министерство обороны России заявило, что оккупанты отбили украинскую атаку в направлении Приютного (16 км к юго-западу от Великой Новоселки) и остановили группу ВСУ вблизи Новодонецкого (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Также сообщается, что российские и украинские войска продолжают действовать на островах в дельте Днепра в Херсонской области. Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы украинского спецназа вблизи поселка Казацкое (северо-западнее Новой Каховки) и островов "Алешкинский" и "Переяславский", вероятно, имея в виду острова в дельте реки Днепр.

Темы: Вооруженные силывойна
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