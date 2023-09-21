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У Києві та ще 5 областях лунали вибухи

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 06:32
У Києві та ще 5 областях лунали вибухи
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGE

У Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи. Російські окупанти вдалися до масованої ракетної атаки. 

Джерело: КМВА, Хмельницька ОВА, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, глава Львівської ОВА Максим Козицький

Деталі: Синєгубов повідомив, що росіяни атакують Харків.

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Вибухи також чули у Києві та області. У владі повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.

Також ППО працювала у Черкаській та Хмельницькій областях.

Громадян закликали дотримуватись інформаційної тиші: "Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників".

Повітряні сили повідомили о 05.51, що група крилатих ракет змінила курс у напрямку Київської області. Інша частина - у західному напрямку.

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Згодом попередили про загрозу для Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Рівненської та Хмельницької областей.

Мешканців Рівного закликали перебувати в укриттях. Глава ОВА пізніше повідомив про прильоти ворожих ракет в Рівному. 

Оновлено: Згодом глава Львівської ОВА повідомив про вибухи у Дрогобицькому районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Станом на 6.47 - в Україні відбій повітряної тривоги.

Теми: ППОповітряна тривога
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