У Києві та ще 5 областях лунали вибухи
У Києві, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи. Російські окупанти вдалися до масованої ракетної атаки.
Джерело: КМВА, Хмельницька ОВА, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, глава Львівської ОВА Максим Козицький
Деталі: Синєгубов повідомив, що росіяни атакують Харків.
Вибухи також чули у Києві та області. У владі повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.
Також ППО працювала у Черкаській та Хмельницькій областях.
Громадян закликали дотримуватись інформаційної тиші: "Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників".
Повітряні сили повідомили о 05.51, що група крилатих ракет змінила курс у напрямку Київської області. Інша частина - у західному напрямку.
Згодом попередили про загрозу для Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Рівненської та Хмельницької областей.
Мешканців Рівного закликали перебувати в укриттях. Глава ОВА пізніше повідомив про прильоти ворожих ракет в Рівному.
Оновлено: Згодом глава Львівської ОВА повідомив про вибухи у Дрогобицькому районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Станом на 6.47 - в Україні відбій повітряної тривоги.