Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и еще 5 областях раздавались взрывы

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 06:32
В Киеве и еще 5 областях раздавались взрывы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGE

В Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы. Российские оккупанты прибегли к массированной ракетной атаке.

Источник: КМВА, Хмельницкая ОВА, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец

Детали: Синегубов сообщил, что россияне атакуют Харьков.

Реклама:

Взрывы также слышали в Киеве и области. Во власти сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Также ПВО работала в Черкасской и Хмельницкой областях.

Граждан призвали придерживаться информационной тишины: "Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников".

ВИДЕО ДНЯ

Воздушные силы сообщили в 05.51, что группа крылатых ракет изменила курс в направлении Киевской области. Другая часть - в западном направлении.

Позже предупредили об угрозе для Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Жителей Ровно призывают находиться в укрытиях. Глава ОВА позже сообщил о прилетах вражеских ракет в Ровно.

Обновлено: Позже глава Львовской ОГА сообщил о взрывах в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По состоянию на 6.47 - в Украине отбой воздушной тревоги.

Темы: ПВОвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
ПВО
Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и еще один разведывательный дрон
Россия ночью задействовала беспрецедентное количество авиации – Игнат
Удар россиян по Хмельницкой области: обломки сбитых ракет повредили дома и ж/д пути
Последние новости
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
Все новости...
Реклама: