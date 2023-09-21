Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и еще 5 областях раздавались взрывы

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 06:32
В Киеве и еще 5 областях раздавались взрывы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGE

В Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы. Российские оккупанты прибегли к массированной ракетной атаке.

Источник: КМВА, Хмельницкая ОВА, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец

Детали: Синегубов сообщил, что россияне атакуют Харьков.

Реклама:

Взрывы также слышали в Киеве и области. Во власти сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Также ПВО работала в Черкасской и Хмельницкой областях.

Граждан призвали придерживаться информационной тишины: "Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников".

ВИДЕО ДНЯ

Воздушные силы сообщили в 05.51, что группа крылатых ракет изменила курс в направлении Киевской области. Другая часть - в западном направлении.

Позже предупредили об угрозе для Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Жителей Ровно призывают находиться в укрытиях. Глава ОВА позже сообщил о прилетах вражеских ракет в Ровно.

Обновлено: Позже глава Львовской ОГА сообщил о взрывах в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По состоянию на 6.47 - в Украине отбой воздушной тревоги.

Темы: ПВОвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
ПВО
Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и еще один разведывательный дрон
Россия ночью задействовала беспрецедентное количество авиации – Игнат
Удар россиян по Хмельницкой области: обломки сбитых ракет повредили дома и ж/д пути
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: