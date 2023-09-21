В Киеве и еще 5 областях раздавались взрывы

В Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы. Российские оккупанты прибегли к массированной ракетной атаке.

Источник: КМВА, Хмельницкая ОВА, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец

Детали: Синегубов сообщил, что россияне атакуют Харьков.

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Взрывы также слышали в Киеве и области. Во власти сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Также ПВО работала в Черкасской и Хмельницкой областях.

Граждан призвали придерживаться информационной тишины: "Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников".

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Воздушные силы сообщили в 05.51, что группа крылатых ракет изменила курс в направлении Киевской области. Другая часть - в западном направлении.

Позже предупредили об угрозе для Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Жителей Ровно призывают находиться в укрытиях. Глава ОВА позже сообщил о прилетах вражеских ракет в Ровно.

Обновлено: Позже глава Львовской ОГА сообщил о взрывах в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По состоянию на 6.47 - в Украине отбой воздушной тревоги.