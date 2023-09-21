В Киеве и еще 5 областях раздавались взрывы
В Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях, в Харькове, Ровно и на Львовщине работали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы. Российские оккупанты прибегли к массированной ракетной атаке.
Источник: КМВА, Хмельницкая ОВА, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец
Детали: Синегубов сообщил, что россияне атакуют Харьков.
Взрывы также слышали в Киеве и области. Во власти сообщили, что в регионе работают силы ПВО.
Также ПВО работала в Черкасской и Хмельницкой областях.
Граждан призвали придерживаться информационной тишины: "Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников".
Воздушные силы сообщили в 05.51, что группа крылатых ракет изменила курс в направлении Киевской области. Другая часть - в западном направлении.
Позже предупредили об угрозе для Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей.
Жителей Ровно призывают находиться в укрытиях. Глава ОВА позже сообщил о прилетах вражеских ракет в Ровно.
Обновлено: Позже глава Львовской ОГА сообщил о взрывах в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
По состоянию на 6.47 - в Украине отбой воздушной тревоги.