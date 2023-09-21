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Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА 

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 07:12
Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА 
Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі. ФОТО З TELEGRAM КМВА

Вночі 21 вересня в небі над столицею України та її околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей. У КМВА повідомляють, що попередньо ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

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Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. (Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних)".

Деталі: За його словами, внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці.

В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.

ВІДЕО ДНЯ

В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Тривога в Києві тривала понад 2 години.

Попко додав, що столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення, тобто півтора місяці безперервної тривоги.

Нагадаємо: 

  • У Дарницькому районі столиці пролунав вибух під час повітряної тривоги вранці 21 вересня, постраждали 7 людей. Уламки впали також Голосіївському та Шевченківському районах міста, пошкоджена газова труба та вікна у 5-поверхівці, рятувальники гасять пожежі.

Теми: КМДАракетний ударКиївповітряна тривога
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