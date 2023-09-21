Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА 

Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі. ФОТО З TELEGRAM КМВА

Вночі 21 вересня в небі над столицею України та її околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей. У КМВА повідомляють, що попередньо ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

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Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. (Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних)".

Деталі: За його словами, внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці.

В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.

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В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Тривога в Києві тривала понад 2 години.

Попко додав, що столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення, тобто півтора місяці безперервної тривоги.

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