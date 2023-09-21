Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА
Вночі 21 вересня в небі над столицею України та її околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей. У КМВА повідомляють, що попередньо ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. (Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних)".
Деталі: За його словами, внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці.
В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.
В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання.
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Тривога в Києві тривала понад 2 години.
Попко додав, що столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення, тобто півтора місяці безперервної тривоги.
Нагадаємо:
- У Дарницькому районі столиці пролунав вибух під час повітряної тривоги вранці 21 вересня, постраждали 7 людей. Уламки впали також Голосіївському та Шевченківському районах міста, пошкоджена газова труба та вікна у 5-поверхівці, рятувальники гасять пожежі.