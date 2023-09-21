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Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 07:12
Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА
Последствия падения обломков в Дарницком районе. ФОТО ИЗ TELEGRAM КМВА

Ночью 21 сентября в небе над столицей Украины и ее окрестностями силы противовоздушной обороны уничтожили 20 вражеских целей. В КМВА сообщают, что предварительно враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

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Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных)".

Детали: По его словам, в результате сбивания ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания.

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В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Тревога в Киеве продолжалась более 2 часов.

Попко добавил, что столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения, то есть полтора месяца непрерывной тревоги.

Напомним:

  • В Дарницком районе столицы прогремел взрыв во время воздушной тревоги утром 21 сентября, пострадали 7 человек. Обломки упали также Голосеевском и Шевченковском районах города, повреждена газовая труба и окна в 5-этажке, спасатели тушат пожары.

Темы: КГГАракетный ударКиеввоздушная тревога
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