Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 07:12
Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА
Последствия падения обломков в Дарницком районе. ФОТО ИЗ TELEGRAM КМВА

Ночью 21 сентября в небе над столицей Украины и ее окрестностями силы противовоздушной обороны уничтожили 20 вражеских целей. В КМВА сообщают, что предварительно враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Реклама:

Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных)".

Детали: По его словам, в результате сбивания ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания.

ВИДЕО ДНЯ

В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Тревога в Киеве продолжалась более 2 часов.

Попко добавил, что столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения, то есть полтора месяца непрерывной тревоги.

Напомним:

  • В Дарницком районе столицы прогремел взрыв во время воздушной тревоги утром 21 сентября, пострадали 7 человек. Обломки упали также Голосеевском и Шевченковском районах города, повреждена газовая труба и окна в 5-этажке, спасатели тушат пожары.

Темы: КГГАракетный ударКиеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
КГГА
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: