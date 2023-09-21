Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА
Ночью 21 сентября в небе над столицей Украины и ее окрестностями силы противовоздушной обороны уничтожили 20 вражеских целей. В КМВА сообщают, что предварительно враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
Источник: начальник КМВА Сергей Попко
Прямая речь: "Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных)".
Детали: По его словам, в результате сбивания ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы.
В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания.
В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Тревога в Киеве продолжалась более 2 часов.
Попко добавил, что столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения, то есть полтора месяца непрерывной тревоги.
Напомним:
- В Дарницком районе столицы прогремел взрыв во время воздушной тревоги утром 21 сентября, пострадали 7 человек. Обломки упали также Голосеевском и Шевченковском районах города, повреждена газовая труба и окна в 5-этажке, спасатели тушат пожары.