Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА

Последствия падения обломков в Дарницком районе. ФОТО ИЗ TELEGRAM КМВА

Ночью 21 сентября в небе над столицей Украины и ее окрестностями силы противовоздушной обороны уничтожили 20 вражеских целей. В КМВА сообщают, что предварительно враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Реклама:

Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы после обобщения данных)".

Детали: По его словам, в результате сбивания ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания.

ВИДЕО ДНЯ

В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Тревога в Киеве продолжалась более 2 часов.

Попко добавил, что столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения, то есть полтора месяца непрерывной тревоги.

Напомним: