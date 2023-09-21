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У трьох районах Києва впали уламки, рятувальники гасять пожежі, 7 постраждалих − мер

Ірина БалачукЧетвер, 21 вересня 2023, 06:55
У трьох районах Києва впали уламки, рятувальники гасять пожежі, 7 постраждалих − мер
Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі. ФОТО З TELEGRAM КМВА

У Дарницькому районі столиці пролунав вибух під час повітряної тривоги вранці 21 вересня, постраждали 7 людей. Уламки впали також Голосіївському та Шевченківському районах міста, пошкоджена газова труба та вікна у 5-поверхівці, рятувальники гасять пожежі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, КМВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "Вибух у Дарницькому районі. Всі служби слідують на місце. Також виклик у Голосіївській район". 

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Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.
Фото з Telegram КМВА

Деталі: Він також повідомив, що у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Але екстрені служби вже працюють.

Голова ОВА Сергій Попко уточнив, що в Голосіївському та Дарницькому районах столиці сталося падіння уламків внаслідок роботи ППО.

"Усі екстрені служби слідують на місця. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", − наголосив Попко. 

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Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.
Фото з Telegram КМВА

Згодом Кличко додав, що у Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає, на місці працює газова служба.

У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель, рятувальники гасять пожежу. Є звернення до медиків. 

 
Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.
Фото з Telegram КМВА

У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає. 

Оновлено о 6:43: У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дівчинку. За словами Кличка, ці постраждалі з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.

Також у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТОпалають 2 автівки. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав гуртожиток закладу профтехосвіти.

"Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", − наголосив мер столиці.

Оновлено о 6:55: У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них (серед них 9-річна дівчинка) у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці.

Оновлено о 7:04: Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку, але інших руйнувань і постраждалих немає.

У Дарницькому районі − всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.

Передісторія: 

  • Під ранок 21 вересня російські окупанти вдалися до масованої ракетної атаки, по всій Україні триває повітряна тривога.
  • У Києві, Черкаській, Хмельницькій областях та в Харкові працюють сили протиповітряної оборони. 

Теми: Київвибухелектроенергія
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