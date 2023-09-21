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У Черкасах уламки ракети впали на будівлю готелю та ринок, є постраждалі

Олена РощінаЧетвер, 21 вересня 2023, 07:12
У Черкасах уламки ракети впали на будівлю готелю та ринок, є постраждалі
У Черкасах уламки ракети влучили в будівлю, фото з Telegram Ігоря Табурця

У Черкасах внаслідок збиття російської ракети уламки впали на готель у центрі міста, щонайменше 7 людей постраждали, одну людину врятували з-під завалів. 

Джерело: начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова Табурця: "Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

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Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція".

Деталі: Бондаренко також повідомив, що внаслідок збиття російської ракети є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі міста.

Оновлено: Голова МВС повідомив, що в Черкасах зруйнована будівля готелю, виникла пожежа. Також загорілися торгівельні павільйони на ринку.

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Постраждали 7 осіб, одну людину врятували з-під завалів. Евакуювали 10 людей, повідомив Клименко.

Ігор Табурець в ефірі телемарафону повідомив, що о 05:40 був проліт ракети, бойова частина впала на готель, зруйновано з 2 по 5 поверхи. 

Одна людина серйозно травмована: пошкодження хребта й поранення голови. 

У готелі проживали люди, також там здавалися приміщення під офіси. Адміністратор готелю доставлена в лікарню. Під завалами ще можуть бути люди, бо в готелі могли перебувати до 23 осіб.

На місці працюють всі служби.

Тимчасово перекритий проїзд вулицями Небесної сотні і Благовісна в районі центрального ринку.

УП, оновлено
Теми: Черкасиракетний ударвійна
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