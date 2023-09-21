В Черкассах обломки ракеты упали на здание отеля и рынок, есть пострадавшие

В Черкассах обломки ракеты попали в здание, фото из Telegram Игоря Табурца

В Черкассах в результате сбивания российской ракеты обломки упали на отель в центре города, по меньшей мере 7 человек пострадали, одного человека спасли из-под завалов.

Источник: начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Табурца: "Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

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Сейчас пять пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция".

Детали: Бондаренко также сообщил, что в результате сбивания российской ракеты есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города.

Обновлено: Глава МВД сообщил, что в Черкассах разрушено здание гостиницы, возник пожар. Также загорелись торговые павильоны на рынке.

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Пострадали 7 человек, одного человека спасли из-под завалов. Эвакуировали 10 человек, сообщил Клименко.

На месте работают все службы.

Временно перекрыт проезд по улицам Небесной сотни и Благовестная в районе центрального рынка.