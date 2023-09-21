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Росіяни вночі поцілили в Херсоні у гуртожиток, двоє загиблих – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 07:51
Росіяни вночі поцілили в Херсоні у гуртожиток, двоє загиблих – ОВА
Фото: Херсонська облпрокураутра

Серед ночі росіяни нанесли удар по Херсону, поцілили у гуртожиток, загинуло двоє мирних жителів, є поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько 3.40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються".

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Деталі: Також у важкому стані була госпіталізована 61-річна мешканка. Крім того, до лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Пізніше Прокудін уточнив, що загиблі внаслідок нічної атаки росіян - двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. "Вони знаходилися всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти", - додав він.

Теми: Херсонвійнажертви
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