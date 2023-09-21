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Россияне ночью в Херсоне попали в общежитие, двое погибших - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 21 сентября 2023, 07:51
Россияне ночью в Херсоне попали в общежитие, двое погибших - ОВА
Фото: Херсонская облпрокуратура

Среди ночи россияне нанесли удар по Херсону, попали в общежитие, погибли двое мирных жителей, есть раненые.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около 3.40 армия РФ покрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали. По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются".

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Детали: Также в тяжелом состоянии была госпитализирована 61-летняя жительница. Кроме того, в больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.

Позже Прокудин уточнил, что погибшие в результате ночной атаки россиян - двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. "Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты", - добавил он.

Темы: Херсонвойнажертвы
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