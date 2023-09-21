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Окупанти безуспішно намагаються відновити втрачене положення біля Андріївки – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 07:52
Окупанти безуспішно намагаються відновити втрачене положення біля Андріївки – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

Українські захиснити продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, біля Андріївки ворог намагався відбити втрачені позиції – успіху не мав.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах".

Деталі: За добу 20 вересня протиповітряна оборона знищила 17 "Шахедів". Внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. 

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Чернігівської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку оборонці успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області.

Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав.

Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом доби 20 вересня авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та станцію РЕБ противника.

Теми: війнаДонецька областьГенштаб
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