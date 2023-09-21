Оккупанты безуспешно пытаются восстановить утраченное положение возле Андреевки – Генштаб

Украинские защитники продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, возле Андреевки враг пытался отбить утраченные позиции - успеха не имел.

Источник: Генштаб

Дословно: "Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск так и по гражданским объектам".

Детали: За сутки 20 сентября противовоздушная оборона уничтожила 17 "Шахедов". В результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод.

Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Черниговской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Под артиллерийским огнем оказались около 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении защитники успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области.

Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел.

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

Здесь в течение минувших суток враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Защитники отбили атаки врага в районе Роботино Запорожской области. Оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В течение суток 20 сентября авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника.